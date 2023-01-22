Инфляция в России весной временно опустится ниже 4%

Банк России и минэкономразвития прогнозируют кратковременное снижение инфляции весной ниже целевого уровня 4% из-за эффекта высокой базы - взлета цен в марте-апреле прошлого года. Глава государства Владимир Путин заявил, что слишком низкая инфляция может вызвать сбои в экономике.

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Аналитики, опрошенные "Российской газетой", согласны, что как слишком высокие, так и слишком низкие темпы роста цен искажают нормальное функционирование экономики. В первом случае высокая инфляция ведет к уменьшению благосостояния граждан и затрудняет планирование инвестиций в расширение производства товаров и услуг. Во втором - заниженная инфляция искажает обычные стимулы к потреблению и в случае дефляции может быть связана со снижением производства и уровня занятости из-за недостаточного спроса на товары и услуги.

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Однако речи об установлении устойчиво низкой инфляции (ниже цели) в текущих условиях не идет, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах объясняет, что высокая база (концентрация прошлогодней инфляции в марте-апреле) - это фактор снижения инфляции с двухзначных цифр ниже целевых уровней, а снижение инфляции "вообще" - результат политики Банка России и состояния российской экономики.

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. По мнению Табаха, в том случае, если в ближайшие месяцы не будет масштабных внешних шоков, то при месячных темпах инфляции, которые наблюдаются с осени, годовые цифры выйдут на уровень ниже 4% в марте-апреле и будут там минимум до июля.

"Слишком низкая инфляция или даже дефляция обычно способствует снижению темпов роста экономики, "утяжелению" долгов для бизнеса и населения, а в итоге к "схлопыванию" экономики. Наиболее известный пример - Япония в нулевых годах", - пояснил аналитик.

Куликов из АКРА указывает, что при достижении слишком низкого уровня инфляции задача регулятора по таргетированию инфляции, как это ни странно, усложняется.

"Реальная цель - это не текущая инфляция, а долгосрочная. Она связана с инфляционными ожиданиями, которые очень инерционны и сейчас все еще существенно выше 4%. Процентная политика, при которой краткосрочные процентные ставки существенно выше фактической инфляции, отчасти направлена именно на слом инфляционных ожиданий, но ее необходимость гораздо сложнее обосновать, когда текущая инфляция пробивает целевой уровень вниз", - отметил он.

"К середине 2023 года может наблюдаться снижение роста на глобальных сырьевых ранках. По этой причине не только в России, но и в остальных экономиках инфляция замедлится", - полагает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Эксперт указывает, что дефляция ведет за собой дисбаланс в спросе и предложении, а параллельно с рецессией спровоцирует падение совокупного спроса. "Решать проблему падения совокупного спроса намного сложнее, чем бороться с повышением уровня инфляции", - согласна с Куликовым Татьяна Скрыль.

Есть риск, что инфляция может смениться дефляцией, что существенно хуже для экономики

Директор по стратегии "Финама" Ярослав Кабаков считает, что в текущих условиях стратегия властей во многом может быть направлена на рост доходов населения, в том числе через снижение ставок в экономике, что, конечно, подстегнет в краткосрочном периоде инфляцию, однако и создаст условия для внутреннего производства, ориентированного на внутренний спрос.

"В этом отношении лучше иметь устойчивые темпы инфляции и прогнозируемый спрос, чем получить дефляционный шок с достаточно существенными последствиями", - подчеркнул аналитик.