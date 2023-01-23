Финансисты предрекли победу юаня над долларом в курсообразовании рубля

Юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты, вытеснив доллар, в ближайший год. Это произойдет, когда объем торгов валютой Китая на Московской бирже вырастет в несколько раз и займет первое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

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Финансисты отмечают, что такого исхода событий важно развитие инструментария в юанях на российском финансовом рынке и рост доли юаней и рублей в расчетах при внешнеэкономической деятельности РФ.

Однако пока объем торгов в паре доллар-рубль на Московской бирже остается на первом месте, что и делает валюту США ориентиром при курсообразовании рубля. Но в то же время юань уже «дышит в затылок» доллару.

Объем торгов юанем на Мосбирже с двух десятков миллиардов рублей в месяц в 2021 году вырос в 2022 до 1-1,5 триллиона и приблизился к показателю доллара. За три недели января объем торгов долларами составляет 811 миллиардов рублей, юанями — 733 миллиарда.

«При этом, судя по динамике прошедшего года, юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты, возможно, уже в текущем году», — отметил президент Национальной ассоциации специалистов финансового рынка (ACI Russia) ЕвгеЕвгений Егоров.