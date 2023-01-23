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20 минут назад

В ЕП запросили данные о расследовании ЧП на «Северных потоках»

RT на русском

Депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра обратилась к Еврокомиссии с просьбой предоставить сведения о ходе расследования инцидента на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». С обращением парламентария ознакомился RT.

В Европарламенте заинтересовались расследованием ЧП на «Северных потоках»
Фото: ТАССТАСС

«Я хотела бы, чтобы комиссия проинформировала меня о том, насколько продвинулись её расследования или любые другие расследования, о которых ей известно, в особенности проводимые государствами-членами и (или) третьими странами и сторонними организациями», — говорится в письме евродепутата.

Перейра напомнила, что после ЧП Еврокомиссия и правительства государств — членов ЕС призвали провести расследование для выяснения причин аварии на газопроводах и выявить ответственных, если будет установлен факт диверсии.

«Прошло больше трёх месяцев, и нам до сих пор остаётся только гадать, кто виноват, и до сих пор не сделано никаких объективных выводов», — подчеркнула она.

Португальский политик также отметила, что версия о саботаже была подтверждена со стороны Дании и Норвегии: на месте ЧП была выявлена аномальная сейсмическая активность, свидетельствующая о взрывах.

26 сентября 2022 года на «Северных потоках» было зафиксировано резкое падение давления. В результате инцидента окончательно остановились северные маршруты транспортировки российского газа. Как заявил в декабре глава МИД Сергей Лавров, никто в Евросоюзе, судя по всему, не собирается объективно расследовать обстоятельства случившегося.

По словам президента России Владимира Путина, этот акт международного терроризма никто не расследует, а за его организацией стоит тот, кто заинтересован в снабжении Европы российским газом только через Украину. Глава государства добавил, что у российской стороны была лишь одна возможность осмотреть место ЧП, однако полноценное расследование не ведётся.

Экономика,Сергей Лавров,Владимир Путин,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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