Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

FT: в ЕС хотят изучить идею управления замороженными активами ЦБ РФ для получения прибыли

Газета.Ru

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хотел бы изучить идею управления замороженными активами ЦБ РФ на $300 млрд для получения прибыли, которую, по его словам, в дальнейшем можно было бы направить на восстановление Украины. Об этом сообщает газета Financial Times.

FT: ЕС хочет получить прибыль с замороженных активов РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В статье говорится, что Мишель призвал Европу продолжить переговоры по использованию активов Центробанка России. Financial Times отмечает, что представитель блока из 27 стран «хотел бы изучить идею активного управления замороженными активами» российского банка.

«Это вопрос справедливости и честности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами», — сказал глава Евросовета.

По словам Мишель, он ожидает, что лидеры государств Европейского союза «придадут некий импульс» дискуссиям по этому вопросу. Кроме того, он подчеркнул, что несмотря на юридические препятствия для конфискации активов, есть «серьезная политическая заинтересованность в том, чтобы добиться прогресса в этом вопросе и реализовать его».

Ранее российский бизнесмен Владимир Потанин заявил, что у России с 1917 года есть прививка от конфискации активов. По его словам, конфискация российских активов является «скрытой или явной формой воровства» и разрушает инвестиционный климат юрисдикции, в которой это происходит.

Экономика,Шарль Мишель,Владимир Потанин,Банк России,Европейский совет,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители