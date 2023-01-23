Германии предсказали скорый статус третьей экономики мира

В течение пяти лет Германия может опередить Японию по размеру ВВП и таким образом получить статус третьей экономики мира. Об этом со ссылкой на расчеты экспертов исследовательского института при страховой компании Dai-ichi Life пишет японское издание Sankei, на материал которой ссылается ТАСС.

В своем прогнозе они ориентируются на невысокий темп экономического роста в Японии и низкий курс иены по отношению к доллару. Последнее обстоятельство сокращает ВВП страны при пересчете в доллары. В настоящее время ВВП Японии превышает 4,3 триллиона долларов, у Германии он на 6,7 процента ниже. В 2023 году разница может сократиться до шести процентов.

Япония стала второй экономикой мира в 1968 году. Китай опередил ее в 2010 году. Германия занимает четвертое место, хотя если учитывать общий размер экономик стран зоны евро, то следом за лидирующими США идет Европа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности страны избежать рецессии благодаря успешной политике в области замещения энергоресурсов из России.