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15 минут назад

Мальта призналась в помощи странам ЕС в заморозке российских активов

Лера Букина

Глава МИД Мальты Ян Борг сообщил о предоставление страной другим государствам Евросоюза данных, которые помогли заморозить российские активы. Соответствующее заявление он сделал в беседе с газетой Politico.

В Мальте заявили о помощи ЕС заморозить российские активы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о сумме более чем в 100 миллионов долларов США. Подчеркивается, что власти Мальты к настоящему моменту заморозили российские активы на 200 тысяч долларов. Это сделано в рамках санкционной кампании против российской стороны. Борг напомнил о том, что государства-члены могут замораживать активы только на своей территории.

По его словам, благодаря сведениям удалось задержать сухогрузы, две яхты и заморозить банковские счета.

Резолюция, которая призывает вывести российские активы из-под иммунитета и направить их на «репарации» для Украины, была принята депутатами европейского парламента. За документ проголосовали 472 депутата, против – 19. Воздержались от ответа 33 человека. В тексте резолюции отмечается, что Европарламент призывает ЕС и страны-члены, а также их партнеров и союзников к обсуждению правовой возможности использования государственных активов России в качестве репараций.

Агентство Bloomberg ранее проинформировало о планах эстонской стороны до конца текущего года подготовить юридический план ареста российских активов для передачи их Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о намерении страны ответить на действия ряда стран в отношении российских активов.

Экономика,Мария Захарова,МИД России,Европарламент,ЕС,
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