В Мальте заявили о помощи ЕС заморозить российские активы

Глава МИД Мальты Ян Борг сообщил о предоставление страной другим государствам Евросоюза данных, которые помогли заморозить российские активы. Соответствующее заявление он сделал в беседе с газетой Politico.

Речь идет о сумме более чем в 100 миллионов долларов США. Подчеркивается, что власти Мальты к настоящему моменту заморозили российские активы на 200 тысяч долларов. Это сделано в рамках санкционной кампании против российской стороны. Борг напомнил о том, что государства-члены могут замораживать активы только на своей территории.

По его словам, благодаря сведениям удалось задержать сухогрузы, две яхты и заморозить банковские счета.

Резолюция, которая призывает вывести российские активы из-под иммунитета и направить их на «репарации» для Украины, была принята депутатами европейского парламента. За документ проголосовали 472 депутата, против – 19. Воздержались от ответа 33 человека. В тексте резолюции отмечается, что Европарламент призывает ЕС и страны-члены, а также их партнеров и союзников к обсуждению правовой возможности использования государственных активов России в качестве репараций.

Агентство Bloomberg ранее проинформировало о планах эстонской стороны до конца текущего года подготовить юридический план ареста российских активов для передачи их Киеву.