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18 минут назад

Силуанов рассказал о преимуществах ОФЗ

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ОФЗ лучше вклада в банке, поскольку их надёжность гарантируется государством, а доходность выше депозитов.

Силуанов рассказал о преимуществах ОФЗ
Фото: ТАССТАСС

«Облигации федерального займа — это государственные ценные бумаги, которые обеспечены всем имуществом Российской Федерации. Именно поэтому они и считаются безрисковым долговым инструментом», — пояснил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, привлекательность ОФЗ связана и с возможностью на длительный срок зафиксировать доходность, превышающую ставку по депозитам.

«Начинающим инвесторам в первую очередь стоит обратить внимание на ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Это «классические» облигации, позволяющие зафиксировать определённую доходность на протяжении всего срока», — отметил Силуанов.

Он добавил, что сейчас благоприятное время для покупки ОФЗ с постоянным купонным доходом.

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Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

Экономика,Артем Николаев,Антон Силуанов,
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