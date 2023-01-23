Силуанов рассказал о преимуществах ОФЗ

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ОФЗ лучше вклада в банке, поскольку их надёжность гарантируется государством, а доходность выше депозитов.

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«Облигации федерального займа — это государственные ценные бумаги, которые обеспечены всем имуществом Российской Федерации. Именно поэтому они и считаются безрисковым долговым инструментом», — пояснил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, привлекательность ОФЗ связана и с возможностью на длительный срок зафиксировать доходность, превышающую ставку по депозитам.

«Начинающим инвесторам в первую очередь стоит обратить внимание на ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Это «классические» облигации, позволяющие зафиксировать определённую доходность на протяжении всего срока», — отметил Силуанов.

Он добавил, что сейчас благоприятное время для покупки ОФЗ с постоянным купонным доходом.