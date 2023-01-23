В Италии назвали срок отказа от российского газа

Полный отказ Италии от российского природного газа планируется зимой 2024-2025 года. С таким заявлением выступил глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци в Алжире, передает информагентство Askanews.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что в данной стране он находится по случаю визита премьер-министра Джорджи Мелони.

«Я настроен положительно, зимой 2024-2025 года», - сообщил Дескалци.

Он также отметил, что страна двигается в верном направлении. По словам главы Eni, Италия рассчитывает на то, что сотрудничество с Алжиром будет расширяться. Он указал на существенный рост поставок от этой страны за последние два года.

Ранее Дескальци заявил, что в ноябре Италия заместила 50% из 21-23 млрд кубометров российского газа. Топ-менеджер предупреждал о возникновении в 2023 году сложностей из-за сохранения потребности в 6-7% российского газа. Кроме того, Дескальци указывал на необходимость увеличения на 6-7 млрд куб. м объемов хранилищ газа, «исходя из потребностей энергетической безопасности».