Глава Минфина США выступила против чеканки монеты в $1 трлн

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Идея чеканки платиновой монеты номиналом в один триллион долларов ради спасения США от дефолта вряд ли будет принята руководством Федеральной резервной системой (ФРС) страны, предположила министр финансов США и бывшая глава ФРС Джанет Йеллен в интервью The World Street Journal.

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«Ни в коем случае нельзя считать само собой разумеющимся, что ФРС пойдет на это, и особенно когда речь идет о таком трюке. (...) Им самим решать, что делать», — оценила Йеллен.

По данным издания, некоторые чиновники из администрации президента США Джо Байдена и Демократической партии ранее обсуждали вариант с выпуском подобной монеты. Предполагалось, что Казначейство отчеканит монету, разместит ее в ФРС, а затем возьмет деньги для оплаты счетов государства. Это необходимо для покрытия расходов страны и выплат держателям гособлигаций на фоне приближения американского госдолга к лимиту в 31,4 триллиона долларов. В случае преодоления этой планки, в США может быть объявлен дефолт.

При этом на данный момент представителям Демократической и Республиканской партий в Конгрессе не удается договориться о повышении предельного уровня госдолга. Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, требуют дополнительного сокращения расходов госбюджета в обмен на увеличение лимита, с чем не согласны демократы.

На этом фоне американский Минфин был вынужден объявить о введении чрезвычайных мер для поддержания финансовой стабильности, начиная с 19 января. Так, ведомство прибегнет к приостановлению отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников, приостановит выпуск новых долговых обязательств в период с 19 января по 5 июня.