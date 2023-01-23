Назван способ разрушить финансовую гегемонию США

«Безусловно, Россия может принять аналогичные ответные меры (конфисковать активы иностранцев в РФ — прим. URA.RU), но если она поступит таким образом, то это, вероятно, подорвет российскую экономику. Лучше для России было бы объявить, что она выступает против подобных механизмов и будет принимать меры по защите зарубежных инвесторов от действий их собственных правительств. Это стало бы первым шагом на пути создания вместе с другими странами новой международной финансовой системы. В результате мир пришел бы к разрушению доллароцентричной финансовой модели», — сказал профессор Жак Сапир URA.RU в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» о рисках для российских активов на Западе.