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1 час назад

Автор Politico Дреа: кредиты ЕС могут привести Украину к экономической катастрофе

Газета.Ruиещё 7

Аналитик Эоин Дреа в своей статье для издания Politico выразил мнение, что Европейский союз (ЕС) ведет Украину к кризису суверенного долга. По его словам, «экономически разоренной Украине» необходима долговая сделка для достижения мира.

На Западе предсказали Украине экономическую катастрофу
Фото: газета.ругазета.ру

Как отмечает Дреа, лидеры ЕС не стесняются говорить о кредитах Украине в размере €18 млрд в 2023 году как об инструменте для «поддержания макрофинансовой стабильности страны». При этом по мере усиления давления на украинскую экономику из-за конфликта, многовековой опыт дает основания смотреть на воздействие финансовой поддержки Европы менее оптимистично.

По мнению аналитика, реальный шанс Киева на восстановление состоит в том, что сделка должна включать значительную реструктуризацию долга и перевод десятков миллиардов евро в виде безвозмездных грантов. Автор также указывает на то, что для финансирования ежедневных коммунальных услуг Украине придется «запустить печатный станок», что может привести страну к экономической катастрофе.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг страны к концу ноября превысил $107,46 млрд, соотношение госдолга к ВВП составило 83,1%.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк писал о том, что с февраля 2022 года госдолг Украины увеличился на 45% и в настоящее время приближается к отметке 80% от объема ВВП страны.

Экономика,Ярослав Железняк,Даниил Гетманцев,Верховная Рада,ЕС,
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