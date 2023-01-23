Стало известно о невозможности Германии заместить газ из России до 2026 года

ФРГ сможет заместить российский газ, поступающий по трубопроводам, только к 2026 году, полагает немецкое министерство по делам экономики и защиты климата, сообщают СМИ со ссылкой на документ ведомства.

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Стране необходим срок до 2026 года, чтобы создать условия для поставок 56 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Подобные объемы страна получала из России в 2021 году. К 2030 году Германия планирует импортировать 76,5 млрд кубометров газа.

Депутат Левой партии Кристиан Лей подчеркнул, что в ближайшие несколько лет мощностей по производству СПГ в мире будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса. По его словам, «негласная стратегия» заключается в том, что Берлин продолжит платить «сумасшедшие деньги», а менее богатые страны останутся с пустыми руками.

Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон объявлял, что Париж и Берли пришли к соглашению по разработке совместных закупок газа.