Стало известно о невозможности Германии заместить газ из России до 2026 года

ФРГ сможет заместить российский газ, поступающий по трубопроводам, только к 2026 году, полагает немецкое министерство по делам экономики и защиты климата, сообщают СМИ со ссылкой на документ ведомства.
Стране необходим срок до 2026 года, чтобы создать условия для поставок 56 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Подобные объемы страна получала из России в 2021 году. К 2030 году Германия планирует импортировать 76,5 млрд кубометров газа.
Депутат Левой партии Кристиан Лей подчеркнул, что в ближайшие несколько лет мощностей по производству СПГ в мире будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса. По его словам, «негласная стратегия» заключается в том, что Берлин продолжит платить «сумасшедшие деньги», а менее богатые страны останутся с пустыми руками.
Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон объявлял, что Париж и Берли пришли к соглашению по разработке совместных закупок газа.
Подобные решения приведут к росту цен на рынке, предположил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.