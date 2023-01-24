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2 часа назад

Американский экономист заявил о невозможности полной изоляции России

Lenta.ru

Большинство развивающихся стран заинтересованы в поддержании с Россией хороших дипломатических и экономических отношений вопреки санкциям. О невозможности полной изоляции России заявил известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью «Ленте.ру».

Американский экономист заявил о невозможности полной изоляции России
Фото: © Екатерина Якель/ТАСС © Екатерина Якель/ТАСС

Специалист напомнил, что санкции против России ввели только Соединенные Штаты, Великобритания, Европейский союз и несколько азиатских государств.

«Однако большинство стран хотят сохранить нейтралитет и продолжать торговать с Россией. По этой причине воздействие санкций ограничено», — подчеркнул Сакс.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что принимать новые ограничения в отношении России становится все более проблематично. По его словам, каждая новая дискуссия по поводу введения новых санкций оказывается сложнее, чем предыдущая. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат будут предпринимать усилия по изоляции России на международной арене. Сейчас в Евросоюзе обсуждается введение уже 10 пакета антироссийских санкций.

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