Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
45 минут назад

В России начали сокращаться поставки за рубеж

Lenta.ru

В ноябре прошлого года впервые с января 2021-го в России зафиксировано снижение экспорта товаров. В годовом выражении, как свидетельствуют зеркальные данные о состоянии внешней торговли страны, оно составило восемь процентов при общем объеме поставок за рубеж 45 миллиардов долларов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Telegram-канала «Твердые цифры».

В России начали сокращаться поставки за рубеж
Фото: ТАССТАСС

Наибольшая доля экспорта в этом месяце пришлась на Китай — 27 процентов. Также в шесть раз в годовом выражении выросли поставки в Индию, в три раза — в Малайзию, и в два раза — в Венгрию. Импорт товаров упал на 10 процентов.

Оценка Центробанком платежного баланса говорит о том, что в четвертом квартале экспорт товаров и услуг снизился на 15 процентов, а импорт на 9 процентов. Таким образом, в декабре падение экспорта составило 25 процентов, до 43 миллиардов долларов, а импорта — девять процентов, до 28 миллиардов.

Структура экспорта показывает, что в четвертом квартале, на фоне снижения поступлений от продажи нефти и газа, заметно выросла доля товаров неэнергетических секторов. При этом в ЦБ указывают, что в экспортных отраслях финансовые потоки начали расти в декабре. Впрочем, автор Telegram-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов предположил, что такие данные могут объяснять либо неверная оценка экспорта услуг, либо включение в них дорогого фрахта.

В первую очередь падение экспорта в денежном выражении связано с резким сокращением стоимости российской нефти, что вызвано введением потолка цен и вступлением в силу эмбарго Евросоюза. Также свое влияние оказывает падение цен на газ в Европе и дополнительное сокращение поставок по трубопроводам.

На этом фоне в начале января президент страны Владимир Путин потребовал не допустить потерь бюджета из-за снижения цен на российское сырье. Позднее стало известно, что в правительстве намерены изменить принципы расчета цены на нефть, которая влияет на сбор налогов, чтобы увеличить поступления от отрасли.

Экономика,Владимир Путин,Банк России,Коммерсант,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители