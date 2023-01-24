Bloomberg: Китай обвинил США в "саботаже" усилий других стран по решению долговых проблем

Представители посольства Китая в Замбии обвинили власти США в "саботаже" усилий других стран по решению долговых проблем. В настоящее время Вашингтон столкнулся с "катастрофической проблемой" задолженности и балансирует на грани "войны" в связи с возможным дефолтом, сообщает агентство Bloomberg. "Самый большой вклад, который США могут внести в долговые проблемы за пределами страны, - это проводить ответственную денежно-кредитную политику, справиться с собственной долговой проблемой и прекратить саботировать активные усилия других суверенных стран по решению их долговых проблем", - заявил один из китайских дипломатов. КНР является крупнейшим в мире кредитором развивающихся стран, некоторые из которых сталкиваются с нарастающим долговым кризисом. При этом Замбия стала первой страной на африканском континенте, власти которой объявили о дефолте во время коронавирусной пандемии. В настоящее время суверенный госдолг этого государства составляет $17 млрд, более трети из которых принадлежит китайским кредиторам, уточняется в статье. 24 января агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Демократической партии Ро Ханны сообщило, что администрация президента США Джо Байдена может быть вынуждена предпринять односторонние действия, чтобы предотвратить дефолт в связи с растущим госдолгом страны. Первый вариант включает в себя юридический аргумент о том, что уже утвержденные ассигнования конгресса должны быть выплачены независимо от лимита долга. Второй подразумевает возможность чеканки монеты номиналом в $1 трлн. Еще один сценарий включает повышение процентных ставок по казначейским облигациям.