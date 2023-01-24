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53 минуты назад

Песков высказался об угрозах Эстонии ограничить судоходство для России

RT на русскомиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об угрозах Эстонии создать прилежащую зону в Финском заливе и тем самым ограничить судоходство для России.

Кремль отреагировал на угрозы Эстонии ограничить судоходство для РФ
Фото: ТАССТАСС

«Есть международное морское право, нужно исходить из этого... свобода судоходства обеспечивается именно этим правом», — сказал он.

По его словам, российская сторона исходит из того, что так будет дальше.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного.

Экономика,Дмитрий Песков,
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