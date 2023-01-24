Кремль отреагировал на угрозы Эстонии ограничить судоходство для РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об угрозах Эстонии создать прилежащую зону в Финском заливе и тем самым ограничить судоходство для России.

Фото: ТАСС ТАСС

«Есть международное морское право, нужно исходить из этого... свобода судоходства обеспечивается именно этим правом», — сказал он.

По его словам, российская сторона исходит из того, что так будет дальше.