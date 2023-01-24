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1 час назад

Уганда впервые в своей истории начала добычу нефти

ТАСС

Уганда во вторник ввела в эксплуатацию первую в истории страны буровую установку по добыче нефти. Как сообщила местная газета Daily Monitor, процесс нефтедобычи начался на нефтяном месторождении Kingfisher в Западной области страны (округа Хоима и Кикуубе).

Уганда впервые в своей истории начала добычу нефти
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, разработка запасов этого месторождения, находящегося под контролем Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорацией (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC), станет важным этапом в развитии экономики Уганды. До сих пор руководство страны импортировало всю потребляемую нефть.

Согласно информации Министерства энергетики и минеральных ресурсов Уганды, помимо месторождения Kingfisher, расположенного к югу от озера Альберт, предполагается добывать нефть в районе Тиленга к северу от озера. Это возможно осуществить силами французской нефтегазовой группы TotalEnergies.

Запасы нефти Уганды оцениваются в 6,5 млрд баррелей, из них 1,4 млрд баррелей - извлекаемые. В будущем Уганда намерена производить около 230 тыс. баррелей нефти в сутки.

Наличие запасов нефти в районе озера Альберт было подтверждено несколько лет назад австралийской компанией Hardman Resources и ее англо-ирландским партнером Tullow Oil, однако разработка месторождений неоднократно откладывалась в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры.

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