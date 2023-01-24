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2 часа назад

Reuters: германский экспорт в Россию упал до минимума за последние 19 лет

ТАССиещё 2

Германский экспорт в Россию в 2022 году резко упал до уровня, которого не было с 2003 года. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, ознакомившееся с отчетом Восточного комитета германской экономики.

Германский экспорт в Россию упал до минимума за 19 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, германский экспорт в Россию в 2022 года упал на 45% в годовом исчислении, до €14,6 млрд. Однако импорт из РФ вырос на 11%, до примерно €37 млрд, из-за высоких цен на нефть и газ, утверждается в отчете. Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что дефицит торгового баланса Германии с Россией вырос до рекордных €22 млрд, сообщает агентство.

По его информации, особенно заметно упал экспорт в Россию автомобилей и запчастей к ним, а также электротехнической продукции. Фармацевтическая продукция и сельскохозяйственная техника, на которые не распространяются санкции Европейского союза, оставались лидерами экспорта.

"Перспективы экспортного бизнеса с Россией остаются мрачными", - приводит агентство слова Хармса.

Экономика,Михаэль Хармс,ЕС,
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