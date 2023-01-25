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25 января

В Польше рассказали, чем намерены заменить нефть из России

ТАСС

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена заменить нефть из России поставками из США, регионов Персидского залива и Северного моря. Об этом заявил в пятницу, выступая с речью, глава компании Даниэль Обайтек.

В Польше рассказали о замене нефти из России
Фото: ТАССТАСС

Как напомнил Обайтек, Польша не будет продлевать действовавший до января контракт с фирмой "Роснефть" или подписывать новый контракт.

"Фирма Orlen 3,6 тонн нефти обеспечит с других направлений. Эти направления - Персидский залив, Северное море, а также и США. У нас уже полностью готовы эти соглашения", - сказал он.

По словам главы польской компании, таким образом Польша снизила долю используемой страной российской нефти до 10%.

"Мы получаем диверсификацию поставок в систему Orlen на уровне 90% не с российского направления", - указал он, признав, что "это большой вызов".

Истекший контракт с "Роснефтью" предусматривал поставки до 300 тыс. тонн нефти в месяц. Продолжает действовать контракт Orlen с фирмой "Татнефть", который был заключен на 200 тыс. тонн нефти в месяц и истекает в декабре 2024 года. Поставки российской нефти Orlen осуществляет по трубопроводам. Польша отказалась от закупок российской нефти морским путем после начала СВО.

Экономика,Татнефть,Роснефть,
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