Польша предложила новые санкции против России

Власти Польши озвучили предложения по новым антироссийским санкциям. В частности, рестрикции коснулись ядерной энергетики, сообщает агентство РАР со ссылкой на свои источники.

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Предложения были переданы Брюсселю, говорится в публикации. Отмечается, что Варшава намерена добиться, помимо приостановки сотрудничества с РФ в вышеуказанной области, запрета на импорт российских алмазов и каучука, а также белорусской мебели.

Польша также выступает за исключение российских компаний из системы Uer, которая предоставляет сертификаты на выбросы при добыче углеводородов, а также за расширение ограничений в отношении судов и услуг в области программного обеспечения.

Кроме того, власти страны считают целесообразным добиться отключения ряда банков от системы SWIFT. Речь идет, в частности, о таких кредитных организациях, как «Газпромбанк» и Альфа-Банк. Еще одна инициатива связана с запретом на осуществление переводов долларов США в Россию.

Польша также представила предложения по Белоруссии. Она выступила за запрет на импорт мебели, асфальта и битумных материалов, резины, изделий из стекла и сигаретных фильтров, а также перевозку товаров с использованием полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии и России.