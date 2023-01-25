Европа хочет заменить российский газ азербайджанским

Несколько стран Южной и Центральной Европы обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой выделить средства на создание инфраструктуры для увеличения поставок газа из Азербайджана. Одновременно с этим Италия договорилась о расширении поставок газа из Алжира и ведет переговоры о совместной добыче и увеличении импорта ливийского газа. Нужно ли говорить, что все это делается "под соусом" замены поставок из России?
С просьбой о помощи в ЕК обратились четыре страны, три из которых продолжают получать российский газ. Это Венгрия, Словакия и Румыния. К ним присоединилась отлученная от нашего газа Болгария. Что касается Италии, то до прошлого года она была крупнейшим покупателем нашего газа в Южной Европе (18,5 млрд кубометров в 2021 году). В 2022 году поставки снизились, но не прекратились.
Наша страна после подрыва "Северных потоков" и остановки газопровода "Ямал - Европа" из-за санкций поставляет газ только в Южную Европу транзитом через Украину и по европейскому ответвлению "Турецкого потока". И пока никаких заявлений о сокращении экспорта газа по этим маршрутам с нашей стороны не было.
Пикантность ситуации придает то, что Азербайджан и Турция, без которой невозможно наладить поставки азербайджанского газа в Евросоюз, не являются недружественными России странами, но едва ли откажутся от такого проекта, если его поддержит ЕК. Кроме того, Венгрия хотя и признана недружественной страной, но все же в ЕС - это одна из стран, всеми силами старавшаяся сохранить импорт наших энергоресурсов.
Для России такой шаг, конечно, не "удар в спину", но весьма неприятен. Особенно принимая во внимание переговоры с Турцией о создании газового хаба (точка торговли газом) на ее территории и перспективе увеличения наших поставок газа для торговли на нем.
Сейчас ЕС готов сокращать потребление "голубого топлива" в ущерб себе, лишь бы не покупать его в России. Сохранившиеся объемы импорта из нашей страны можно назвать вынужденными, без которых ЕС не может обойтись. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на экономическом форуме в Давосе заявил, что в 2027 году экспорт азербайджанского газа в Евросоюз составит 20 млрд кубометров. В 2022-м он составил чуть менее 12 млрд кубометров. Но этого слишком мало для Южной Европы. Суммарно Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния импортировали из России около 15 млрд кубометров газа, а вместе с Италией - 33,5 млрд кубометров. Понятно, что проект долгоиграющий, но даже с учетом газовой экономии ЕС спрос на него все равно будет расти, хоть и медленно.
При этом создание инфраструктуры для замены российского газа азербайджанским может потребовать инвестиций в миллиарды долларов, на что может уйти от двух до пяти лет, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
К тому же придется расширять не только газопровод из Азербайджана, нужно будет переделывать газовую инфраструктуру внутри ЕС. Требуется в первую очередь повысить мощность газопровода-перемычки Греция - Болгария, запущенного в прошлом году с начальной пропускной способностью всего 1,1 млрд кубометров в год, отмечает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. Эта задача может быть решена за год-два, при авральном подходе - за несколько месяцев. Кроме того, на территории Румынии, Венгрии и Словении также могут потребоваться модернизации и реконструкции газопроводов. Вероятно, на это уйдет два-три года.
По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, разговоры об увеличении поставок из Азербайджана во многом спекулятивны.
"Это же любимые и в данном случае более чем оправданные игры Восточной Европы с Брюсселем под названием "Вы нас ставите в политические рамки - дайте денег"", - считает он.
У России нет необходимости как-то реагировать на это. Если люди сошли с ума и собираются отказаться от лучшего источника поставок, то не нужно им в этом мешать. Нужно предлагать выгодное сотрудничество другим партнерам и активнее пользоваться своими конкурентными преимуществами в виде дешевого газа, развивать его переработку и выходить на рынок с продукцией более высокого передела, которую раньше европейцы делали сами на своей территории, отмечает Гривач.
Кроме того, с точки зрения Чернова, Турции выгоднее создавать газовый хаб совместно с Россией, так как помимо обычных комиссий за транзит Турция сможет требовать от России высокий дисконт на ее "голубое топливо", пропуская его через свой газовый хаб.
То есть пока все эти планы не более чем декларация, на которую нашей стране смысла реагировать нет. Так же как и намерения Италии увеличить импорт газа из Африки. Этот газ всегда находился под боком у Италии, и разговоры об увеличении поставок из Африки ведутся не первое десятилетие. Но только в прошлом году Алжир сумел опередить по экспорту газа в Италию нашу страну из-за вынужденного сокращения наших поставок. Причем опередить, но никак не заменить.