Европа хочет заменить российский газ азербайджанским

Несколько стран Южной и Центральной Европы обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой выделить средства на создание инфраструктуры для увеличения поставок газа из Азербайджана. Одновременно с этим Италия договорилась о расширении поставок газа из Алжира и ведет переговоры о совместной добыче и увеличении импорта ливийского газа. Нужно ли говорить, что все это делается "под соусом" замены поставок из России?

Фото: Российская Газета Российская Газета

С просьбой о помощи в ЕК обратились четыре страны, три из которых продолжают получать российский газ. Это Венгрия, Словакия и Румыния. К ним присоединилась отлученная от нашего газа Болгария. Что касается Италии, то до прошлого года она была крупнейшим покупателем нашего газа в Южной Европе (18,5 млрд кубометров в 2021 году). В 2022 году поставки снизились, но не прекратились.

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Наша страна после подрыва "Северных потоков" и остановки газопровода "Ямал - Европа" из-за санкций поставляет газ только в Южную Европу транзитом через Украину и по европейскому ответвлению "Турецкого потока". И пока никаких заявлений о сокращении экспорта газа по этим маршрутам с нашей стороны не было.

Пикантность ситуации придает то, что Азербайджан и Турция, без которой невозможно наладить поставки азербайджанского газа в Евросоюз, не являются недружественными России странами, но едва ли откажутся от такого проекта, если его поддержит ЕК. Кроме того, Венгрия хотя и признана недружественной страной, но все же в ЕС - это одна из стран, всеми силами старавшаяся сохранить импорт наших энергоресурсов.

Для России такой шаг, конечно, не "удар в спину", но весьма неприятен. Особенно принимая во внимание переговоры с Турцией о создании газового хаба (точка торговли газом) на ее территории и перспективе увеличения наших поставок газа для торговли на нем.

Сейчас ЕС готов сокращать потребление "голубого топлива" в ущерб себе, лишь бы не покупать его в России. Сохранившиеся объемы импорта из нашей страны можно назвать вынужденными, без которых ЕС не может обойтись. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на экономическом форуме в Давосе заявил, что в 2027 году экспорт азербайджанского газа в Евросоюз составит 20 млрд кубометров. В 2022-м он составил чуть менее 12 млрд кубометров. Но этого слишком мало для Южной Европы. Суммарно Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния импортировали из России около 15 млрд кубометров газа, а вместе с Италией - 33,5 млрд кубометров. Понятно, что проект долгоиграющий, но даже с учетом газовой экономии ЕС спрос на него все равно будет расти, хоть и медленно.

При этом создание инфраструктуры для замены российского газа азербайджанским может потребовать инвестиций в миллиарды долларов, на что может уйти от двух до пяти лет, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

К тому же придется расширять не только газопровод из Азербайджана, нужно будет переделывать газовую инфраструктуру внутри ЕС. Требуется в первую очередь повысить мощность газопровода-перемычки Греция - Болгария, запущенного в прошлом году с начальной пропускной способностью всего 1,1 млрд кубометров в год, отмечает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. Эта задача может быть решена за год-два, при авральном подходе - за несколько месяцев. Кроме того, на территории Румынии, Венгрии и Словении также могут потребоваться модернизации и реконструкции газопроводов. Вероятно, на это уйдет два-три года.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, разговоры об увеличении поставок из Азербайджана во многом спекулятивны.

"Это же любимые и в данном случае более чем оправданные игры Восточной Европы с Брюсселем под названием "Вы нас ставите в политические рамки - дайте денег"", - считает он.

У России нет необходимости как-то реагировать на это. Если люди сошли с ума и собираются отказаться от лучшего источника поставок, то не нужно им в этом мешать. Нужно предлагать выгодное сотрудничество другим партнерам и активнее пользоваться своими конкурентными преимуществами в виде дешевого газа, развивать его переработку и выходить на рынок с продукцией более высокого передела, которую раньше европейцы делали сами на своей территории, отмечает Гривач.

Кроме того, с точки зрения Чернова, Турции выгоднее создавать газовый хаб совместно с Россией, так как помимо обычных комиссий за транзит Турция сможет требовать от России высокий дисконт на ее "голубое топливо", пропуская его через свой газовый хаб.