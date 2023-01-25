Швейцария присоединилась к последнему пакету санкций ЕС против РФ

Берн присоединился к девятому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

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Там напомнили, что девятый пакет санкций ЕС против РФ запрещает предоставление России услуг в сфере исследования рынка и опросов общественного мнения и усиливает контроль за ограничениями экспорта продукции двойного назначения. Также он запрещает поставки двигателей для самолетов и беспилотников.

Кроме того власти Швейцарии утвердили новые правила, касающиеся экспорта военной продукции на Украину. Теперь Берн может «в определенных случаях освобождать от эмбарго» поставки Киеву «материалов по разминированию».