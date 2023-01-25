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25 января

Швейцария присоединилась к последнему пакету санкций ЕС против РФ

Елена Прошина

Берн присоединился к девятому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Швейцария присоединилась к последнему пакету санкций ЕС против РФ
Фото: ТАССТАСС

Там напомнили, что девятый пакет санкций ЕС против РФ запрещает предоставление России услуг в сфере исследования рынка и опросов общественного мнения и усиливает контроль за ограничениями экспорта продукции двойного назначения. Также он запрещает поставки двигателей для самолетов и беспилотников.

Кроме того власти Швейцарии утвердили новые правила, касающиеся экспорта военной продукции на Украину. Теперь Берн может «в определенных случаях освобождать от эмбарго» поставки Киеву «материалов по разминированию».

Санкции против РФ со стороны Швейцарии вступили в силу 25 января в 20:00 по московскому времени.

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