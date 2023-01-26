Таможенные платежи от поставок техники в Россию упали на 40%

В прошлом году таможенные платежи от ввоза в Россию бытовой техники и электроники значительно уменьшились в связи с решением зарубежных поставщиков уйти с рынка и ростом числа перекупщиков. Об этом сообщает «Коммерсант».
По словам источников в двух крупных дистрибуторах электроники, за минувший год на 40% уменьшись поступления в бюджет таможенных платежей от ввоза устройств. Под ними подразумеваются компьютеры, ноутбуки, смартфоны, крупная и малая бытовая техника.
Тренд, как пояснили эксперты, обусловлен тем, что многие фирмы свернули бизнес в стране. Еще один фактор, по их мнению, - введение параллельного импорта.
Вместе с тем в Минпромторге утверждают, что данный механизм не отражается на объемах таможенных платежей. Собеседники газеты указывают на появление на рынке небольших перекупщиков в связи с параллельным импортом. Товары ввозятся достаточно маленькими партиями. Вместе с тем таможенные документы не оформляются.
Специалисты прогнозируют сохранение в текущем году тенденции на снижение платежей. Изменить ситуацию могли бы некоторые меры, считают участники рынка. Они, в частности, выступают за введение запрета на закупку тех товаров, которые уже производятся в России, прослеживаемости поступления, а также стимулирование спроса на российскую продукцию.
В декабре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, подразумевающее введение пошлины в 35% от таможенной стоимости на ввоз шампуней, дезодорантов, благовоний, моющих средств и другой бытовой химии, а также оружия. Она будет действовать как минимум до декабря 2023 года.