Популярная в Италии пицца подорожала на 30%

В декабре 2022 года средняя стоимость приготовления одной из самых дешевых и популярных пицц - «Маргариты» - в Италии выросла почти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказало Bloomberg.

В частности, сыр моцарелла подорожал на 27 процентов, а мука для пиццы - на 22 процента.

Агентство отмечает, что рост цен на «Маргариту» намного превысил уровень декабрьской инфляции, составившей 12,3 процента, и «шокировал» итальянцев.

Высокая инфляция в Италии спровоцирована ростом цен на энергию и продукты питания. Даже после того, как правительство потратило 75 миллиардов евро на помощь итальянцам с оплатой счетов за газ и электричество, это мало повлияло на общую инфляцию, подчеркивает Bloomberg.

Летом 2022 года телеканал CNN рассказал, что скачок цен на главное блюдо «итальянской диеты» - пасту - иллюстрирует мировой продовольственный кризис.

Цены на ключевые ингредиенты пасты в некоторых случаях выросли более чем на сто процентов. На одной из макаронных фабрик Италии CNN рассказали, что им пришлось поднять стоимость своей продукции на 30 процентов из-за роста цен на электричество и топливо.