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6 часов назад

Глава Минфина США призвала страны Африки ввести рестрикции против России

Газета.Ruиещё 6

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что обсуждала вопрос введения антироссийских санкций во всех государствах, которые посетила во время своего африканского турне. Об этом сообщает РИА Новости.

США призвали страны Африки ввести рестрикции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я обсуждала санкции во всех странах, которые посещала», — сказала глава американского финансового ведомства.

Она подчеркнула, что нарушения антироссийских ограничений местными компаниями и властями будут встречены оперативной и решительной реакцией со стороны США и призвала все страны соблюдать санкции.

Ранее в посольстве России заявили, что абсурдность санкций США становится очевиднее с каждым пакетом, который американские власти вводят против РФ.

До этого замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов смягчить давление против Москвы, если российские военные покинут территорию Украины.

Экономика,Виктория Нуланд,Джанет Йеллен,Казначейство США,
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