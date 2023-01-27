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8 часов назад

IKEA нашла замену древесине из России

Lenta.ru

Шведской компании IKEA удалось заменить поставки российской древесины сырьем из других стран — компания стала отказываться от закупок в России, которая была для нее одним из основных экспортеров, в связи с началом военных действий на Украине. Об этом сообщает Reuters.

IKEA нашла замену древесине из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

IKEA увеличила закупки древесины у альтернативных поставщиков из Швеции, стран Прибалтики, а также Польши и Германии, таким образом заместив отсутствующие поставки сырья из России и Белоруссии — до 24 февраля на эти страны приходилось шесть и пять процентов импорта соответственно. IKEA рассматривает расширение сотрудничества с европейскими странами как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, отметил представитель компании.

Агентство подчеркивает, что IKEA — крупнейший в мире мебельный бренд и по совместительству один из крупнейших в мире потребителей древесины — в период с августа 2021 по 2022 годы использовала 20 миллионов кубометров этого сырья в производстве товаров и упаковки.

Ранее президент России оценил ситуацию в лесопромышленном комплексе, назвав ее непростой, и поручил сберечь кадры в этой отрасли. Глава государства считает, что России необходимо отказаться от экспорта необработанной древесины и поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, президент полагает, что нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок. Процесс, по его словам, необходимо максимально ускорить.

Экономика,Ikea,
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