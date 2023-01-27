IKEA нашла замену древесине из России

Шведской компании IKEA удалось заменить поставки российской древесины сырьем из других стран — компания стала отказываться от закупок в России, которая была для нее одним из основных экспортеров, в связи с началом военных действий на Украине. Об этом сообщает Reuters.

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IKEA увеличила закупки древесины у альтернативных поставщиков из Швеции, стран Прибалтики, а также Польши и Германии, таким образом заместив отсутствующие поставки сырья из России и Белоруссии — до 24 февраля на эти страны приходилось шесть и пять процентов импорта соответственно. IKEA рассматривает расширение сотрудничества с европейскими странами как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, отметил представитель компании.

Агентство подчеркивает, что IKEA — крупнейший в мире мебельный бренд и по совместительству один из крупнейших в мире потребителей древесины — в период с августа 2021 по 2022 годы использовала 20 миллионов кубометров этого сырья в производстве товаров и упаковки.