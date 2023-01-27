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6 часов назад

Международные резервы России выросли за неделю

Lenta.ru

Международные резервы России с 13 по 20 января составили 594,6 миллиарда долларов, увеличившись за отчетный период на 2,6 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте Банка России.

Международные резервы России выросли за неделю
Фото: ТАССТАСС

Международные резервы представляют собой высоколиквидные активы — они находятся в распоряжении Центробанка (ЦБ) и правительства России. Резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в международном валютном фонде и прочих резервных активов.

Как сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в рамках санкций общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Резервы банка в своих национальных валютах заморозили США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин сравнил заморозку западными странами российских валютных резервов с кражей. По его словам, вводя санкции, Запад постарался нанести вред как российской финансовой сфере, так и промышленности с деловым обществом.

Экономика,Михаил Мишустин,Эльвира Набиуллина,Банк России,Правительство РФ,ЕС,
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