Кремль прокомментировал новые санкции Японии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что последствия для взаимоотношений России и Японии после введения последней антироссийских ограничений, неизбежны. Его слова приводит РИА Новости.

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«Последствия для двусторонних отношений <...> неизбежны от подобных решений», — указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва будет в первую очередь руководствоваться собственными интересами при разработке ответных шагов. По его словам, ответ РФ будет в экономическом ключе.

«Япония с самого начала ситуации заняла место в кругу недружественных стран. Она продолжает санкционную линию, мы все больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета санкций, власти Японии запретили поставлять России роботов, оборудование для разведки нефти и природного газа, а также радиоактивные материалы.