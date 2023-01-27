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56 минут назад

Рост международных резервов России объяснили

Лера Букина

Увеличение международных резервов России, которое было зафиксировано в январе, обусловлено рядом факторов, заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Перепелица, передает агентство «Прайм».

Рост международных резервов России объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по его словам, на ситуацию повлияли возобновление работы бюджетного правила и повышение спроса на нефть и нефтепродукты в других странах.

Международные резервы России выросли за неделю

Как сообщил в четверг российский регулятор, международные резервы РФ с 13 по 20 января возросли на 2,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, до 594,6 миллиарда долларов. За неделю с 6 по 13 января эти активы возросли на 10 миллиардов долларов, или на 1,7%.

Вышеуказанные факторы, в свою очередь, связаны с эмбарго на российскую нефть в Европе, которое вступает в силу в феврале, а также с опасениями повышения цен, пояснил собеседник.

По его словам, столь положительная динамика говорит об улучшении состояния экономики и ее адаптации к новым ограничениям. Вместе с тем, как уточнил Перепелица, утверждать о полноценном росте преждевременно, так как перестройка экономики занимает не один год.

По словам специалиста, сейчас резервы формируются за счет увеличения бумаг, выпущенных в юанях, золота и специальных прав заимствования.

Международные резервы — высоколиквидные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства РФ.

Экономика,Банк России,Правительство РФ,
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