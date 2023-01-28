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9 часов назад

Центробанк раскрыл ожидания прибыли российских банков

Lenta.ruиещё 3

Центробанк раскрыл ожидания российских банков в 2023 году и спрогнозировал прибыль в размере более одного триллиона рублей, если не произойдет неожиданных потрясений. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, его слова приводятся на сайте регулятора.

Центробанк раскрыл ожидания прибыли российских банков
Фото: ТАССТАСС

«Если не будет каких-то непредвиденных новых потрясений, то результат будет сильно лучше, чем в прошлом году. Я думаю, что будет выше, чем один триллион рублей прибыль», — указал глава подразделения.

По итогам 2022 года банковский сектор сумел компенсировать убыток в 1,5 триллиона рублей, полученный в первом полугодье, и получить прибыль в размере 203 миллиарда рублей. Данилов пояснил, что сделать это позволила комбинация послаблений со стороны Центробанка.

Ранее регулятор дал прогноз, что в начале текущего года и весной годовая инфляция в России продолжит снижаться и может кратковременно опуститься ниже 4 процентов.

Экономика,Александр Данилов,
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