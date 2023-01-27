ЕК предложила лимит цен на российские нефтепродукты

Еврокомиссией была предложена структура предельных цен на российские нефтепродукты. Об этом заявил РИА Новости представитель ЕК.

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Отмечается, что меру «тесно» прорабатывают совместно с партнерами из «Большой семерки» (G7).

Как уточнил собеседник агентства, Еврокомиссия также обратилась к странам Евросоюза с просьбой изучить вопрос введения дополнительных торговых санкций в отношении Белоруссии. Речь идет об ограничениях на экспорт, запретах на услуги, ограничениях на импорт и «дальнейших мерах», указал представитель ЕК.

Он также отметил, что рестрикции должны пресечь возможность обхода рестрикций против России через Белоруссию.

Как стало известно ранее, Швейцария со среды вводит девятый пакет санкций Евросоюза в отношении РФ. Ограничения подразумевают запрет на оказание РФ услуг в области рекламы, изучения рынка и общественного мнения.