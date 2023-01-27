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7 часов назад

ЕК предложила лимит цен на российские нефтепродукты

Лера Букина

Еврокомиссией была предложена структура предельных цен на российские нефтепродукты. Об этом заявил РИА Новости представитель ЕК.

ЕК предложила лимит цен на российские нефтепродукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что меру «тесно» прорабатывают совместно с партнерами из «Большой семерки» (G7).

Как уточнил собеседник агентства, Еврокомиссия также обратилась к странам Евросоюза с просьбой изучить вопрос введения дополнительных торговых санкций в отношении Белоруссии. Речь идет об ограничениях на экспорт, запретах на услуги, ограничениях на импорт и «дальнейших мерах», указал представитель ЕК.

Он также отметил, что рестрикции должны пресечь возможность обхода рестрикций против России через Белоруссию.

Как стало известно ранее, Швейцария со среды вводит девятый пакет санкций Евросоюза в отношении РФ. Ограничения подразумевают запрет на оказание РФ услуг в области рекламы, изучения рынка и общественного мнения.

Ранее агентство РАР, ссылаясь на свои источники, сообщило, что власти Польши озвучили предложения по новым антироссийским санкциям. В частности, рестрикции коснулись ядерной энергетики. Предложения были переданы Брюсселю, отмечалось в публикации. Также стало известно, что Варшава намерена добиться, помимо приостановки сотрудничества с РФ в вышеуказанной области, запрета на импорт российских алмазов и каучука, а также белорусской мебели.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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