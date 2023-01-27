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6 часов назад

Совет ЕС продлил на шесть месяцев санкции против России

RT на русском

Совет ЕС продлил на шесть месяцев введённые из-за событий на Украине санкции против России.

«Совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительных мер в отношении отдельных отраслей экономики Российской Федерации», — говорится в заявлении.

США потребовали от Африки соблюдать санкции против России

Ранее стало известно, что Еврокомиссия выдвинула на рассмотрение государств Евросоюза предложения по введению лимитов цен на российские нефтепродукты.

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что санкционная политика, которую Брюссель ведёт против России, завела страны Европейского союза в тупик, усилив инфляцию и вызвав энергетический кризис в странах объединения.

Экономика,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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