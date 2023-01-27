США призвали страны Африки ввести рестрикции против России

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что во время своего африканского турне предупредила страны о последствиях нарушения санкций в отношении России, передает РИА Новости.
Вопрос, который касается ограничений против РФ, обсуждался со всеми государствами, указала она.
«Нарушения этих санкций местными компаниями и властями будут встречены быстрой и решительной реакцией с нашей стороны», - заявила Йеллен, призвав соблюдать эти рестрикции.
23 января глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках африканского турне прибыл в ЮАР, председательствующую в этом году в БРИКС. Ему удалось посетить Эсватини и Анголу.
Замминистра иностранных дел Эсватини по политическим вопросам Вулие Кунене сообщил о готовности государства провести с российской стороной переговоры по поводу сотрудничества в ряде сфер. Речь шла о торговле, сельском хозяйстве, образовании и добыче угля.
Как заявил ранее Лавров, призывы США и стран Европы к африканским государствам разорвать сотрудничество с российской стороной похожи на попытки восстановить колониальную зависимость Африки. Он также отметил, что у континента есть огромный потенциал экономического развития. По словам Лаврова, Африка - богатейший континент с точки зрения природных ресурсов.