США призвали страны Африки ввести рестрикции против России

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что во время своего африканского турне предупредила страны о последствиях нарушения санкций в отношении России, передает РИА Новости.

Вопрос, который касается ограничений против РФ, обсуждался со всеми государствами, указала она.

«Нарушения этих санкций местными компаниями и властями будут встречены быстрой и решительной реакцией с нашей стороны», - заявила Йеллен, призвав соблюдать эти рестрикции.

23 января глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках африканского турне прибыл в ЮАР, председательствующую в этом году в БРИКС. Ему удалось посетить Эсватини и Анголу.

Замминистра иностранных дел Эсватини по политическим вопросам Вулие Кунене сообщил о готовности государства провести с российской стороной переговоры по поводу сотрудничества в ряде сфер. Речь шла о торговле, сельском хозяйстве, образовании и добыче угля.