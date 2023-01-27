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6 часов назад

США потребовали от Африки соблюдать санкции против России

Лера Букина

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что во время своего африканского турне предупредила страны о последствиях нарушения санкций в отношении России, передает РИА Новости.

США призвали страны Африки ввести рестрикции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вопрос, который касается ограничений против РФ, обсуждался со всеми государствами, указала она.

«Нарушения этих санкций местными компаниями и властями будут встречены быстрой и решительной реакцией с нашей стороны», - заявила Йеллен, призвав соблюдать эти рестрикции.

23 января глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках африканского турне прибыл в ЮАР, председательствующую в этом году в БРИКС. Ему удалось посетить Эсватини и Анголу.

Замминистра иностранных дел Эсватини по политическим вопросам Вулие Кунене сообщил о готовности государства провести с российской стороной переговоры по поводу сотрудничества в ряде сфер. Речь шла о торговле, сельском хозяйстве, образовании и добыче угля.

Как заявил ранее Лавров, призывы США и стран Европы к африканским государствам разорвать сотрудничество с российской стороной похожи на попытки восстановить колониальную зависимость Африки. Он также отметил, что у континента есть огромный потенциал экономического развития. По словам Лаврова, Африка - богатейший континент с точки зрения природных ресурсов.

Экономика,Джанет Йеллен,Сергей Лавров,МИД России,БРИКС,Казначейство США,
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