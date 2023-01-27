В Италии нашли альтернативу российскому газу

Депутат Европарламента от Италии Сюзанна Чеккарди заявила, что импорт газа из Алжира позволит Европейскому союзу компенсировать отказ от российского газа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на соответствующее обращение депутата к Еврокомиссии.

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По ее словам, для снижения энергетической зависимости от России целесообразно рефинансировать газопровод Алжир-Сардиния-Италия.

Чеккарди уточнила, что ЕС до этого уже обсуждал вопрос запуска газопровода из Алжира. Однако, как указала она, проект потерпел крах. Депутат напомнила о том, что средства в итоге отозвали в 2014 году и вернули в бюджет Евросоюза.

Кроме того, по словам парламентария, весной прошлого года Еврокомиссией был представлен план по замещению российского импорта альтернативами REPower EU. Такой шаг должен был стать реакцией на действия РФ на Украине, подчеркнула Чеккарди.

Она также заявила, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали в Алжире соглашение о возобновлении проекта газопровода GALSI, который будет поставлять не только газ, но и «зеленый» водород и электроэнергию в Италию и далее в Европу.