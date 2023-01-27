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3 часа назад

Путин поручил сделать МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции

Москва24

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил сделать минимальный размер оплаты труда в 2023 году выше уровня инфляции. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин поручил сделать МРОТ выше уровня инфляции
Фото: ТАССТАСС

Согласно поручению, в срок до 1 июля 2023 года необходимо представить предложения о дальнейшем росте минимального размера оплаты труда.

Кроме того, Путин поставил задачу в срок до 1 марта 2023 года добиться роста реальных зарплат, снижения бедности и финансового неравенства. Также необходимо увеличить рождаемость и продолжительность жизни.

Ранее Путин заявил, что льготные пособия для беременных в скором времени увеличат, они составят от половины до одного прожиточного минимума.

Путин дал поручение по ценам на нефть

Глава государства отметил, что с 1 января будут начисляться единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет.

Экономика,Владимир Путин,
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