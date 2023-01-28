G7 одобрили введение ЕС потолка цен на российское дизельное топливо

Страны «Большой семерки» (G7) выразили свое одобрение намерениям ЕС ввести потолок цен на дизельное топливо из России на уровне 100-110 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

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«G7 дала понять, что ее устраивает установление в ЕС потолка цен на экспорт российского дизельного топлива на уровне между 100 и 110 долларами», — пишет издание.

Уточняется, таким образом США и их союзники пытаются избежать серьезного скачка цен на рынке. Источник, в свою очередь, рассказал, что стороны дискуссии по данному вопросу уверены в возможности достижения согласия по итогам обсуждений договоренностей.