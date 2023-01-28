Россия может снова стать основным поставщиком газа в Европу

Эксперты аудиторско-консалтинговой фирмы Kept считают, что Россия в будущем может снова стать основным поставщиком газа в страны Евросоюза. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на доклад аудиторов.

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Такой вывод аудиторы сделали по итогам опроса. Почти половина – 40% - респондентов высказали мнение, что Россия может вернуть себе лидирующие позиции по поставкам газа в Европу. Россия занимала более трети - 35% - всего газового рынка Европы до введения Западом антироссийских санкций.

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По мнению опрошенных, возвращению Россией лидирующих позиций по экспорту голубого топлива в Европу будет способствовать создание газового хаба в Турции. Еще один фактор – расширение Россией взаимодействия в газовой сфере со странами СНГ. Аудиторы считают, что полный отказ Евросоюза от газа из России в перспективе является умеренным риском.

Опрос был проведен в рамках отраслевой конференции Оксфордского института энергетических исследований. Как ранее сообщало агентство ТАСС, газовый хаб по поставкам российского голубого топлива в Европу может быть создан в провинции Кыркларэли в Турции в месте выхода ветки газопровода "Турецкий поток". Изначально идею создать газовый хаб в Турции предложил президент России Владимир Путин. 19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что договорился с Путиным о создании газового хаба.