«В США и союзных странах предпринимаются зарождающиеся усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины в виде ключевого металла, имеющего решающее значение для <…> Запада. Все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов», — сообщил компетентный источник в американском ВПК журналу Newsweek.