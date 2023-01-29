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6 часов назад

В Total спрогнозировали ухудшение ситуации на газовом рынке Европы в 2023 году

Илья Родин

Газовый рынок Евросоюза в 2023 году вновь ожидает сложная ситуация, так как европейским государствам придется пополнять свои запасы без поставок из России, рассказал глава энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне. Об этом пишет Bloomberg.

Европе предрекли новые трудности на газовом рынке
Фото: ТАССТАСС

Патрик Пуянне пояснил, что ЕС получит в этом году из России намного меньше газа, чем в прошлом. Соответственно, странам организации придется массово импортировать СПГ, ситуация станет достаточно напряженной.

По его мнению, государствам Европы следует диверсифицировать поставщиков энергии за счет долгосрочных контрактов.

Глава TotalEnergies предположил, что дефицита дизельного топлива в Европе не будет. Он пояснил, что компания планирует сделать приоритетными поставки в Европу со своих НПЗ, расположенных, в том числе, и в Саудовской Аравии.

Вместе с тем, подчеркнул Пуянне, это повлечет дополнительные расходы на логистику.

«Это всегда так работает, есть предложение, но и есть цена», пояснил глава корпорации.

Напомним, что сокращение российских поставок в Европу произошло на фоне западных санкций против Москвы, терактов на «Северных потоках» и проблем с турбинами.

Экономика,Total,ЕС,
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