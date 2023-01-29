Европе предрекли новые трудности на газовом рынке

Газовый рынок Евросоюза в 2023 году вновь ожидает сложная ситуация, так как европейским государствам придется пополнять свои запасы без поставок из России, рассказал глава энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне. Об этом пишет Bloomberg.

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Патрик Пуянне пояснил, что ЕС получит в этом году из России намного меньше газа, чем в прошлом. Соответственно, странам организации придется массово импортировать СПГ, ситуация станет достаточно напряженной.

По его мнению, государствам Европы следует диверсифицировать поставщиков энергии за счет долгосрочных контрактов.

Глава TotalEnergies предположил, что дефицита дизельного топлива в Европе не будет. Он пояснил, что компания планирует сделать приоритетными поставки в Европу со своих НПЗ, расположенных, в том числе, и в Саудовской Аравии.

Вместе с тем, подчеркнул Пуянне, это повлечет дополнительные расходы на логистику.

«Это всегда так работает, есть предложение, но и есть цена», пояснил глава корпорации.