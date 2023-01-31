Названы пять угроз для господства доллара

Господство доллара в мировой торговле под угрозой из-за пяти проектов, которые одновременно разрабатываются Азией, Ближним Востоком и странами Латинской Америки. Об этом пишет Business Insider.

Фото: Ura.ru/TACC Ura.ru/TACC

Господство доллара сталкивается с новыми проблемами, поскольку несколько стран разрабатывают планы по использованию местных валют в мировой торговле. Например, Бразилия и Аргентина недавно объявили, что готовятся к запуску совместной валюты, названной «сур» (юг), которая может стать похожим на евро проектом, отметили в публикации.

По данным издания, Россия и Иран начали обсуждать создание привязанного к золоту совместного стейблкоина. Учитывая, что обе страны находятся под воздействием западных санкций, создание новой валюты будет выгодно обеим сторонам. Однако планы на стейблкоин смогут быть реализованы лишь после того, как криптовалюты будут узаконены в экономике России. Также ОАЭ и Индии разрабатывают план по использованию рупий в торговле нефтью.

Автор статьи добавил, что еще одним проектом является стремление Китая заменить доллар юанем в торговле нефтью на фоне роста торговли с Россией. Такой шаг необходим для избавления от нефтедолларового режима, который действует уже более полувека. Пятым же проектом может стать новая резервная валюта, которую хотят разработать Россия и Китай. В планах она должна быть создана на основе валют стран — членов БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.