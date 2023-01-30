Германия изучит предложения Бразилии о пересмотре сделки ЕС - MERCOSUR

Власти Германии готовы рассмотреть предложения нового правительства Бразилии во главе с социалистом Луисом Инасиу Лулой да Силвой о пересмотре условий торговой сделки между Европейским союзом (ЕС) и Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR). Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Folha de S. Paulo.

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"С нетерпением хочу узнать, что здесь думают. Могу заранее сказать, что со своей стороны мы очень открыты", - сказала министр. Ранее на полях Всемирного экономического форума в Давосе министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва заявила о намерении пересмотреть условия соглашения ЕС и MERCOSUR.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, членами которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Объем внешнеторгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020 годом, составив около $599 млрд.