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2 часа назад

Германия изучит предложения Бразилии о пересмотре торговой сделки ЕС - MERCOSUR

ТАССиещё 1

Власти Германии готовы рассмотреть предложения нового правительства Бразилии во главе с социалистом Луисом Инасиу Лулой да Силвой о пересмотре условий торговой сделки между Европейским союзом (ЕС) и Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR). Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Folha de S. Paulo.

Германия изучит предложения Бразилии о пересмотре сделки ЕС - MERCOSUR
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С нетерпением хочу узнать, что здесь думают. Могу заранее сказать, что со своей стороны мы очень открыты", - сказала министр. Ранее на полях Всемирного экономического форума в Давосе министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва заявила о намерении пересмотреть условия соглашения ЕС и MERCOSUR.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, членами которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Объем внешнеторгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020 годом, составив около $599 млрд.

После 20 лет переговоров Евросоюз подписал торговое соглашение с MERCOSUR в 2019 году. Выполнение соглашения было приостановлено ввиду того, что увеличение масштаба вырубки амазонского леса во время президентства в Бразилии Жаира Болсонару шло вразрез с позицией стран ЕС.

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