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39 минут назад

Экономике Германии предрекли годы «слабого роста»

Lenta.ruиещё 1

Экономику Германии ожидает многолетняя фаза «слабого роста». Об этом сообщает Das Erste со ссылкой на данные немецкого института экономических исследований, института мировой экономики, института экономических исследований имени Лейбница и мюнхенского института экономики.

Экономике Германии предрекли годы «слабого роста»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что рост экономики страны в среднесрочной перспективе будет составлять менее одного процента в год, что является куда более медленным темпом, чем в последние 30 лет.

Экономист Марсель Фратчер назвал причиной таких низких темпов роста снижение числа занятых и нехватку рабочих рук, а также ряд экономических и политических просчетов. По его словам, ситуация с перспективами экономического роста мало связана с украинским конфликтом или пандемией коронавирусной инфекции.

Одним из главных провалов эксперт назвал неудачный энергопереход, из-за чего Берлин по-прежнему сильно зависит от импорта дорогих углеводородов. Экономист отметил, что также значительную негативную роль сыграли излишняя бюрократизация и недостаточная инвестиционная активность правительства ФРГ.

По данным исследования, за последние 30 лет средний годовой рост экономики Германии составлял около 1,4 процента. Однако теперь, как сообщают аналитики, до 2027 года экономика страны будет расти лишь на 0,7 процента в год.

Ранее политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман предрек Германии ухудшение экономической ситуации из-за поставок Киеву танков Leopard. Он считает, что действия немецких властей приведут к потере России как одного из важнейших бизнес-партнеров. По его словам, на сегодняшний день в ФРГ наблюдается кризис — цены на энергоресурсы растут, а граждане страны все меньше настроены поддерживать Украину на фоне выплат больших пособий беженцам.

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