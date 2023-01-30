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6 часов назад

В TPAO заявили, что Турция намерена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года

Газета.Ruиещё 3

Турция планирует добиться устранения зависимости от поставок газа до 2030 года, заявил генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин. Об этом сообщает издание Sabah.

Турция назвала сроки по устранению зависимости от поставок газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы уже планируем на ближайшие годы. Наша цель до 2030 года — устранить зависимость Турции от природного газа», — пояснил глава ТРАО.

Как подчеркнул Мелих Хан Бильгин, в прошлом году у Турции был дефицит в размере примерно $90-100 млрд в отношении импорта энергоносителей.

Главной сложностью дефицита текущего счета Турции, по словам гендиректора предприятия, является импорт энергетических носителей.

«За один месяц дефицит составляет $8-9 млрд», — добавил он.

Сейчас делается все возможное, что справиться с дефицитом и справиться с зависимостью от поставок газа.

Ранее сообщалось, что Турция предложила помощь Европе в преодолении энергокризиса поставками СПГ. При этом сама Турция потребляет около 60 млрд кубометров газа.

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