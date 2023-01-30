Турция проведет газовый саммит в Стамбуле

"Скоро Турция станет большим супермаркетом для торговли газом. В этой связи мы 14-15 февраля проведем Стамбульский газовый саммит. На нем мы сведем за одним столом производителей с Ближнего Востока, из [стран] Каспия, Средней Азии и потребителей из Европы", - сказал он.