Турция проведет газовый саммит в Стамбуле

Турция проведет 14-15 февраля Стамбульский газовый саммит, куда планирует пригласить представителей стран - производителей газа и потребителей из числа государств Европы. Об этом в понедельник заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время выступления в Стамбуле на форуме "Век Турции в энергетике". Уровень участия министр не уточнил.
"Скоро Турция станет большим супермаркетом для торговли газом. В этой связи мы 14-15 февраля проведем Стамбульский газовый саммит. На нем мы сведем за одним столом производителей с Ближнего Востока, из [стран] Каспия, Средней Азии и потребителей из Европы", - сказал он.
Трансляцию вел телеканал TV net.