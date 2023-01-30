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3 часа назад

Турция 14-15 февраля проведет газовый саммит в Стамбуле

ТАСС

Турция проведет 14-15 февраля Стамбульский газовый саммит, куда планирует пригласить представителей стран - производителей газа и потребителей из числа государств Европы. Об этом в понедельник заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время выступления в Стамбуле на форуме "Век Турции в энергетике". Уровень участия министр не уточнил.

Турция проведет газовый саммит в Стамбуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Скоро Турция станет большим супермаркетом для торговли газом. В этой связи мы 14-15 февраля проведем Стамбульский газовый саммит. На нем мы сведем за одним столом производителей с Ближнего Востока, из [стран] Каспия, Средней Азии и потребителей из Европы", - сказал он.

Трансляцию вел телеканал TV net.

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