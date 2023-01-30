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1 час назад

Argus: цены на уголь в Азии упали до многомесячных минимумов

Газета.Ruиещё 1

Цены на уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали до многомесячных минимумов. Этот фактор может повлечь за собой снижение стоимости ископаемого и на других рынках, ведь в Азии сосредоточены основные потребители данного вида топлива, сообщает Reuters со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Цены на уголь в Азии упали до многомесячных минимумов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Один из основных экспортных австралийских сортов, который закупается в основном индийскими коммунальными предприятиями, подешевел до минимума за год — около 130 долларов за тонну. Сорт, который чаще всего берут Япония и Южная Корея, упал до уровня апреля прошлого года, впервые с того момента опустившись ниже 300 долларов», — говорится в материале.

Кроме того, на фоне общей ценовой динамики российский уголь также теряет в стоимости. В условиях международных санкций Москва вынуждена конкурировать с мировыми экспортерами на азиатских рынках. Тенденция также затронула и низкокачественный индонезийский уголь, уточняется в заметке.

Стоимость тонны данного вида топлива за последнее время уменьшилась до $80, что стало минимальным значением с начала сентября 2022 года. Это сыграло на руку китайским коммунальным предприятиям и индийским электростанциям, которые являются ключевыми потребителями индонезийского угля, заключается в статье.

26 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на слова заместителя генерального директора ОАО РЖД Алексея Шило сообщила, что поставки угля через порты Северо-Запада в конце 2022 года начали восстанавливаться на фоне изоляции от европейских энергетических рынков. При этом тенденция сохранилась и в январе — в годовом выражении рост объемов отгрузки составил 32,9%.

Экономика,Алексей Шило,РЖД,
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