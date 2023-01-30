Лавров оценил состояние российской экономики

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о состоянии экономики страны в условиях ограничений Запада. По его словам, текущие данные демонстрируют, что власти смогли ограничить эффект от них, передает агентство «Прайм».
Лавров подчеркнул, что Россия подстраивается под новые реалии и старается решать ключевые задачи.
Он отметил, что стране предрекали падение экономики на 10-20%. Однако прогнозы международных институтов позднее были пересмотрены в лучшую сторону, отметил Лавров.
Падение составило 2,5%, заявил глава российской дипломатии. Он также обратил внимание на падение инфляции ниже 12%, а также на сокращение безработицы до минимального уровня и внешнего долга (до 57,4 миллиарда долларов).
Россия прогнозирует профицит внешней торговли в связи с изменением цены на сырье и переориентацией на рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, отметил Лавров.
Он также указал на активное развитие сотрудничества со странами ЕАЭС и СНГ в области энергетики, транспорта, цифровизации, финансов и других секторов.
Ранее Всемирный банк опубликовал прогноз, в котором говорится, что ВВП России в этом году упадет на 3,3%. В 2024 году ожидается увеличение на 1,6% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта, по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи».