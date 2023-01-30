Миру предсказали ускоренный отказ от нефти и газа

Конфликт на Украине ускорит отказ стран от нефти и газа, потому что в мире начинают отдавать предпочтение собственным возобновляемым источникам энергии для повышения надежности поставок и снижения выбросов углекислого газа, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад нефтегазовой компании BP.

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«Повышение внимания к энергетической безопасности в результате российско-украинского конфликта может ускорить энергетический переход», — предсказал главный экономист BP Спенсер Дейл.

Согласно наиболее консервативному сценарию, мировой спрос на нефть к 2050 году по-прежнему будет составлять около 73 миллионов баррелей в день, что на 25 процентов меньше, чем в 2019 году.

Ситуация вокруг Украины также приведет к тому, что к 2025 году мировой ВВП снизится как минимум на два процента по сравнению с ожиданием год назад, отмечают в компании.