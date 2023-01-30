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5 часов назад

Названа страна Европы с самым доступным бензином

Lenta.ru

Люксембург возглавил рейтинг РИА Новости среди стран с самым доступным бензином. Жители этого государства могут купить на свою среднюю зарплату более 2,5 тысячи литров топлива.

На втором месте названа Ирландия, где жители могут позволить себе приобрести почти 2 тысячи литров. В первой пятерке также оказались Норвегия, Великобритания и Нидерланды.

Россия находится на 17-м месте, между Испанией и Словенией. Россияне на среднемесячную зарплату могут купить около 1059 литров 95-го бензина. Последнее место заняла Венгрия с показателем в 455 литров топлива. Самый же дешевый бензин — в Казахстане, где цена одного литра 95-го составляет 31,3 рубля.

Цены на бензин и дизтопливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизились до многолетних минимумов в январе. Так, Аи-92 и Аи-95 в понедельник, 23 января, подешевели на 0,58 и 0,55 процента, до 33 тысяч рублей и 37,8 тысячи рублей за тонну соответственно, это минимум с 2016 года.

Экономика,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
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