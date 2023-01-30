Названа страна Европы с самым доступным бензином

Люксембург возглавил рейтинг РИА Новости среди стран с самым доступным бензином. Жители этого государства могут купить на свою среднюю зарплату более 2,5 тысячи литров топлива.

На втором месте названа Ирландия, где жители могут позволить себе приобрести почти 2 тысячи литров. В первой пятерке также оказались Норвегия, Великобритания и Нидерланды.

Россия находится на 17-м месте, между Испанией и Словенией. Россияне на среднемесячную зарплату могут купить около 1059 литров 95-го бензина. Последнее место заняла Венгрия с показателем в 455 литров топлива. Самый же дешевый бензин — в Казахстане, где цена одного литра 95-го составляет 31,3 рубля.