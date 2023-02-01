Запрет РФ на поставки российской нефти с учетом ценового потолка вступил в силу: с 1 февраля экспортеры обязаны не допускать наличия в зарубежных контрактах положений о применении механизма фиксации предельной цены.

Подписанный в конце декабря 2022 года указ президента Владимира Путина запрещает поставки нефти и нефтепродуктов из РФ иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены на всех этапах поставок до конечного покупателя.

Запрет по нефти действует с 1 февраля до 1 июля, дату вступления аналогичных мер по нефтепродуктам должно определить российское правительство. Президент может специальным решением исключать некоторые поставки из действия указа.

При этом Минэнерго РФ до 1 марта должно согласовать с Минфином и утвердить порядок мониторинга цен на нефть РФ, поставляемую на экспорт.

Согласно постановлению правительства РФ от 28 января, российские компании - экспортеры нефти должны отслеживать неприменение ограничения цен по всей цепочке, не допуская наличия в контрактах положений о ценовом потолке.

В случае выявления в контрактах механизма предельных цен экспортеры должны сообщить об этом таможенным органам и Минэнерго РФ и в течение 30 дней устранить нарушение. В противном случае таможенные органы запрещают экспорт.