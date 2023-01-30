Экономист объяснил необходимость включить платину и палладий в перечень золотовалютных резервов РФ

Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов призвал власти России включить в перечень золотовалютных резервов страны платину и палладий. Главным их преимуществом является то, что они не находятся под санкциями Запада, сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По словам Бадалова, он выступал с этим предложением уже неоднократно, но его воспринимали «с чуть ли не смехом».

«Говорили, как тебе такое в голову приходит, МВФ ведь такого не советует. По методике МВФ это будут неликвидные какие-то средства», — добавил он.