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3 часа назад

Экономист Бадалов призвал включить платину и палладий в перечень золотовалютных резервов РФ

Елена Прошина

Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов призвал власти России включить в перечень золотовалютных резервов страны платину и палладий. Главным их преимуществом является то, что они не находятся под санкциями Запада, сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Экономист объяснил необходимость включить платину и палладий в перечень золотовалютных резервов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бадалова, он выступал с этим предложением уже неоднократно, но его воспринимали «с чуть ли не смехом».

«Говорили, как тебе такое в голову приходит, МВФ ведь такого не советует. По методике МВФ это будут неликвидные какие-то средства», — добавил он.

При этом если раньше это действительно было бы так, то сегодня ситуация выглядит совершенно иначе. Теперь же платина и палладий даже более ликвидны, чем золото, поскольку не находятся под санкциями Запада, отметил экономист.

Экономика,Международный валютный фонд,
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